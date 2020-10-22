Песков про Хабиба и Путина: «Они встретятся, когда эпидемиологическая ситуация успокоится»

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В Кремле прокомментировали информацию о приглашении президентом РФ Владимиром Путиным чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнет, и когда ситуация эпидемиологическая... Успокоится, они обязательно встретятся», – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В субботу Нурмагомедов победил Джастина Гейджи треугольником и завершил карьеру.

Хабиб – топ. В бою против Гейджи он специально не стал делать болевой на руку, чтобы не травмировать Джастина на глазах его родителей

В UFC говорят, что бой Хабиба и Гейджи собрал 23 миллиарда показов контента. Но промоушен все равно мало заработает

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