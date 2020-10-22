Джон Джонс: «Лидерство Хабиба в рейтинге лучших бойцов UFC – это полное дерьмо»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс не согласен с решением промоушена поставить чемпиона в легком весе на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC.

«Это полное дерьмо. Он стал чемпионом благодаря победе над Элом Яквинтой единогласным решением судей.

Эла в последнюю минуту выбрали на замену.

Конор Макгрегор – единственный соперник Хабиба, которого знала широкая публика. И это катапультировало Хабиба к званию величайшего в истории. Это весело», – сказал Джонс.

Ранее Джонс согласился с тем, что Хабиб должен стать лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.

Хабиб: «Президент UFC хочет, чтобы я продолжил драться. Следующие мои бои были бы уже за очень большие деньги»

Хабиб впервые возглавил общий рейтинг UFC: «Это была работа всей моей жизни»