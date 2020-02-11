Джермелл Чарло нокаутировал джебом Джейсона Росарио и завоевал три титула чемпиона мира

В Анкасвилле завершился вечер профессионального бокса. В главном событии чемпион WBC в первом среднем весе Джермелл Чарло нокаутировал в восьмом раунде чемпиона IBF и WBA в первом среднем весе Джейсона Росарио.

Чарло отправлял соперника в нокдауны в первом и шестом раунде, а в восьмом нокаутировал Росарио джебом в корпус.

Jermell Charlo KOs Jeison Rosario with a deadly body shot 🔥 #CharloRosario pic.twitter.com/OBrL3P5m71 — On The Ropes (@OTRboxingshow) September 27, 2020

Джермалл Чарло победил Сергея Деревянченко и отстоял титул WBC в среднем весе

Джермалл Чарло победил Деревянченко, Джермелл Чарло нокаутирова Росарио и другие результаты в Анкасвилле