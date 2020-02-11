Джермалл Чарло против Деревянченко, Джермелл Чарло – Росарио и другие бои в Анкасвилле

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Сегодня рано утром в Анкасвилле проходит вечер профессионального бокса.

В главном событии чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло проведет защиту титула в бою против Сергея Деревянченко.

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Чемпион WBC в первом среднем весе Джермелл Чарло выйдет в ринг против чемпиона WBA и IBF в первом среднем весе Джейсона Росарио.

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