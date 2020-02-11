Джермалл Чарло против Деревянченко, Джермелл Чарло – Росарио и другие бои в Анкасвилле

Сегодня рано утром в Анкасвилле проходит вечер профессионального бокса.

В главном событии чемпион WBC в среднем весе проведет защиту титула в бою против .

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Чемпион WBC в первом среднем весе Джермелл Чарло выйдет в ринг против чемпиона WBA и IBF в первом среднем весе Джейсона Росарио.

Чемпион WBA в первом полулегком весе Брэндон Фигероа нокаутировал Дамьена Васкеса в десятом раунде.

Бывший чемпион мира в легчайшем весе Луис Нери будет драться с Аароном Алаймейдой за вакантный титул чемпиона WBC в первом полулегком весе.

Чемпион WBO в легчайшем весе Джон Казимиро нокаутировал Дюка Мика в третьем раунде .

Деревянченко и Чарло сделали вес и провели дуэль взглядов

Деревянченко подерется с Чарло: украинцу все-таки дали титульник после того, как судьи ограбили его в бою с Головкиным