Джермалл Чарло против Деревянченко, Джермелл Чарло – Росарио и другие бои в Анкасвилле

Сегодня рано утром в Анкасвилле проходит вечер профессионального бокса.
В главном событии чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло проведет защиту титула в бою против Сергея Деревянченко.
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