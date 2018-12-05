Хамзат Чимаев нокаутировал Джеральда Мершерта за 17 секунд на UFC Fight Night 178

В Лас-Вегасе проходит UFC Fight Night 178, в главном событии которого встретятся Колби Ковингтон и Тайрон Вудли.

В третьем по значимости поединке вечера Хамзат Чимаев подрался с Джеральдом Мершертом.

Бой продлился всего 17 секунд: Чимаев сразу же поддавил соперника к клетке и еще до входа в борьбу пробил жесткий правый прямой. Этого единственного удара оказалось достаточно – Хамзат победил нокаутом.

We call that a one hitta quitta #UFCVegas11 pic.twitter.com/eloYO8R9dH — Brandon The Truth 💯 (@Brandon_Nocaute) September 20, 2020

Также Чимаев установил рекорд UFC. Он стал бойцом, который трижды победил в максимально короткие сроки – 66 дней.

Ковингтон и Вудли зададут жару, а Хамзат Чимаев рвется в топ. Онлайн UFC Fight Night 178