Тайсон Фьюри на 19 кг тяжелее Деонтея Уайлдера

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания основных участников завтрашнего боксерского шоу.

В главном событии состоится матч-реванш чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира .

Веc Фьюри составил 123,8 кг, тогда как чемпион оказался значительно легче – 104,4 кг.

THAT WAS INTENSE 😳



Wilder and Fury weren’t allowed near each other for the final face off but still managed to trade insults from afar...



This is the last time they’ll see each other before they meet in the ring 🔥 #WilderFury2 pic.twitter.com/46XlD2fmMF