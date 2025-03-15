Нейт Диаз: «Я оказал большее влияние на UFC, чем кто-либо другой. Хочу вернуться и выиграть пояс»
Нейт Диаз заявил о намерении вернуться в UFC.
«Мой путь еще не завершен. Я оказал большее влияние на UFC, чем кто-либо другой. Сейчас в UFC все скучные. Я хочу вернуться и снова выиграть пояс. Кто чемпион в полусреднем дивизионе? Вот о чем я говорю, никто не знает или не помнит. Никто из нынешних бойцов не интересует меня», – сказал Нейт Диаз.
Последний бой в UFC Диаз провел 10 сентября 2022 года, победив Тони Фергюсона.
Диаз − о конфликте с командой Махачева: «Я просто шел со своим другом, а эти эвоки накинулись на меня с бутылками»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Full Violence
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