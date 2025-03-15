Соннен – о Перейре: «После боя с Анкалаевым вся эта история о том, что он не может бороться, исчезла»
Чейл Соннен высказался о борьбе Алекса Перейры.
«Да, Джонс может повалить его на пол и избить. Это то, что у Джона отлично получается. Но после боя с Анкалаевым вся эта история о том, что Перейра не может бороться, исчезла», – сказал Чейл Соннен.
9 марта Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру единогласным решением судей, завоевав титул в полутяжелом весе.
Джонс – Перейре: «Разочарован. Я хотел разделить с тобой октагон»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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