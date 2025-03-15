Баста – о бое с Александром Емельяненко: «У меня шансов точно нет: ни против Джигана, ни против Емельяненко»

Василий Вакуленко не намерен организовывать поединок для Александра Емельяненко.

14 марта в Москве Баста вместе с бойцом лиги PFL Александром Шаблием дал большую пресс-конференцию, приуроченную к открытию промоушена кулачных боев Force FC.

– Четыре года назад вы сказали, что не взялись бы за организацию боя Александра Емельяненко и Джигана. А сейчас, когда вы сооснователь в промоушена по боям на голых кулаках?

– Да, и сейчас бы не занимался бы этим.

– А если представить ситуацию, что вам предлагают бой с Александровым?

– Это все равно, что нам в дуэте с Емельяненко спеть. Как прикол? Ну вы же видели поединок Кокляева и Сани? Мне кажется, это такой дауншифтинг, который не стоит допускать. Для меня бокс – это бокс. Или борьба: люди жизни положили, уши себе наломали, травмы получили. Честно, я в этом тюфяк, я не умею это делать хорошо, я очень люблю бокс, борьбу, дзюдо, умею плавать, в футбол играть, но не делаю этого так, чтобы какой-нибудь молодой человек увидел и сказал: «Все, я точно хочу этим заниматься».

– Не видите шансов?

– Моих? У меня шансов точно нет ни против Джигана, ни против Емельяненко. Ничего не светит, кроме софитов на сцене, – передает слова Басты корреспондент Спортса” Вадим Тихомиров.

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