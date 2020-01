Олейник победил Грина болевым приемом на UFC 246

Российский боец Алексей Олейник победил Мориса Грина на UFC 246.

В первом раунде Олейник дважды перевел соперника, но не смог выйти на удушающий прием.

А во второй пятиминутке, после очередного тейкдауна, Алексей провел рычаг локтя – Грин был вынужден сдаться.

We stan Aleksei Oleinik (AKA Papa Ezekiel), especially when he’s huffing and puffing his way through scarf-hold chokes and belly-down armbars en route to his 46th sub win at age 42. This is true heavyweight euphoria. #UFC246 pic.twitter.com/eKBMjFDqfr