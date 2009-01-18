UFC 246: Конор против Ковбоя, Холм – Пеннингтон и другие бои

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Завтра рано утром в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 246. В главном бою вечера экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (21-4) проведет поединок против Дональда Серроне (36-13).

Другие бои:

Холли Холм (12-5) – Ракель Пеннингтон (10-7).

Алексей Олейник (57-13-1) – Морис Грин (8-3).

Энтони Петтис (22-9) – Диего Феррейра (16-2).

Од Осборн (8-2) – Брайан Келлехер (19-10).

Начало прямой онлайн-трансляции в 06:00 по московскому времени.

Взвешивание UFC 246: Конор и Серроне уложились в полусредний вес, Пеннингтон тяжелее Холм

Тренер Макгрегора по борьбе – молдаванин. Считает, что в партере Конор лучше Хабиба

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