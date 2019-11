Джейсон Найт нокаутировал Артема Лобова на BKFC 9

Сегодня в Билокси (штат Миссисипи, США) состоялся турнир кулачных боев BKFC 9.

В главном событии вечера Джейсон Найт нокаутировал в пятом раунде экс-бойца UFC Артема Лобова. По ходу боя американец несколько раз отправлял соперника в нокдаун.

