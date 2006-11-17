Джейсон Найт нокаутировал Артема Лобова на BKFC 9

Теги Артем Лобов Bare Knuckle Бокс/MMA/UFC

Сегодня в Билокси (штат Миссисипи, США) состоялся турнир кулачных боев BKFC 9.

В главном событии вечера Джейсон Найт нокаутировал в пятом раунде экс-бойца UFC Артема Лобова. По ходу боя американец несколько раз отправлял соперника в нокдаун.

В апреле Лобов победил Найта решением судей на турнире BKFC 5.

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