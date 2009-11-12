Артем Лобов: «У меня осталось незавершенное дело с Хабибом»

Экс-боец UFC Артем Лобов заявил, что собирается уладить конфликт с чемпионом UFC в легком дивизионе .

«Определенно, в наших отношениях не все в порядке.

У меня осталось незавершенное дело с Хабибом, и я думаю, что со временем все будет решено. Но на данный момент это точно не так. Мы не приблизились к этому», – сказал Лобов.

У Лобова возник конфликт с Нурмагомедовым во время турнира UFC 223. После этого друг и спарринг-партнер Лобова, экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор атаковал автобус, в котором находился Хабиб и другие бойцы. Это привело к организации поединка Нурмагомедов – Макгрегор.

На данный момент Лобов выступает в промоушене кулачных боев BКFC.

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