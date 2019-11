Bellator 234: Харитонов проиграл нокаутом Васселлу

В Израиле состоялся турнир 234, главным событием которого стал бой россиянина Сергея Харитонова и англичанина Линтона Васселла.

В втором раунде Васселл перевел Харитонова в партер. Россиянин отдал спину и ушел в глухую оборону. После серии ударов Васселла, рефери остановил бой.

Linton Vassell (@LDV_TheSwarm) defeats Sergei Kharitonov via TKO in the second round. #Bellator234 pic.twitter.com/yq6DO65kK6