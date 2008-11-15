Bellator 234: Харитонов проиграл нокаутом Васселлу

В Израиле состоялся турнир 234, главным событием которого стал бой россиянина Сергея Харитонова и англичанина Линтона Васселла.

В втором раунде Васселл перевел Харитонова в партер. Россиянин отдал спину и ушел в глухую оборону. После серии ударов Васселла, рефери остановил бой.

Для 39-летнего Харитонова это восьмое поражение в карьере при 30 победах.

Харитонов ответил на вызов Тактарова: «Чтобы силы были более-менее равны, я должен пробежать 42 км до боя»

Сергей Харитонов на 10 кг тяжелее Линтона Васселла накануне Bellator 234