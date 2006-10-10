Конор представил Proper 12 в России: «На здоровье, Россия!»

Бывший чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор объявил о старте продаж виски Proper 12 на российском рынке, обратившись к фанатам на русском языке.

«На здоровье, Россия! Виски Proper 12 приземлился в России. Теперь вы можете приобрести Proper 12 от в вашей стране. Вперед, Россия!», – сказал Конор.

Купить виски Конора на данный момент можно в ресторанах, клубах, барах и алкогольных бутиках. Стоимость бутылки составляет 2200–2500 рублей.

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