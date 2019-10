Конор представил Proper 12 в России: «На здоровье, Россия!»

Бывший чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор объявил о старте продаж виски Proper 12 на российском рынке, обратившись к фанатам на русском языке.

«На здоровье, Россия! Виски Proper 12 приземлился в России. Теперь вы можете приобрести Proper 12 от в вашей стране. Вперед, Россия!», – сказал Конор.

Russia 🇷🇺 @ProperWhiskey has landed!!!

See you guys in Moscow! pic.twitter.com/DWT8xXPizv