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Конор бросил вызов Хабибу: «Давай потанцуем в Москве, детка»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор добавил в твиттер видео боя против Хабиба Нурмагомедова.

«Черт, давай потанцуем в Москве, детка», – подписал пост Конор и добавил хештеги «дерьмо из автобуса», «бегать и гадить одновременно».

Год назад Макгрегор проиграл Хабибу удушающим приемом в четвертом раунде.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов собирается провести следующий бой в России. 

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