Конор бросил вызов Хабибу: «Давай потанцуем в Москве, детка»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор добавил в твиттер видео боя против Хабиба Нурмагомедова.
«Черт, давай потанцуем в Москве, детка», – подписал пост Конор и добавил хештеги «дерьмо из автобуса», «бегать и гадить одновременно».
Fuck an 8 count let’s dance baby #1yearago #moscow #shitinthebus #runningandshittingatthesametime pic.twitter.com/q5uF2omvkP— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2019 г.
Год назад Макгрегор проиграл Хабибу удушающим приемом в четвертом раунде.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов собирается провести следующий бой в России.
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