🎥 Дуэль взглядов Хорхе Масвидаля и Нэйта Диаса

В Нью-Йорке прошла пресс-конференция Хорхе Масвидаля и Нэйта Диаса – участников главного боя UFC 244.

Впервые на этом мероприятии бойцы встретились лицом к лицу и провели дуэль взглядов.

