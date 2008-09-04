Хабиб отменил открытую тренировку перед UFC 242 и пообщался с фанатами

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не провел открытую тренировку в преддверии UFC 242 и боя с Дастином Порье. Вместо занятия он пообщался с фанатами.
«Я пришел сюда не для тренировки, а чтобы поговорить с вами, ребята.
У меня с собой 4 футболки, кто задаст лучший вопрос – получит подарок», – сказал Хабиб в Абу-Даби.
После общения Хабиб подписал футболки и отдал болельщикам.
Khabib Nurmagomedov cancels open workout but gives fans plenty to cheer about at Yas Mall https://t.co/0Mm2Q1RKAm #UFC242 pic.twitter.com/8oaCZnImRx— The National (@TheNationalUAE) September 4, 2019
Хабиб и Порье тренируются в двух главных залах мира. У AKA и ATT жаркое противостояние
«Если мы встретимся с Конором, подеремся – 100 процентов». Даже спустя год Хабиб не успокоился