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Хабиб отменил открытую тренировку перед UFC 242 и пообщался с фанатами

Теги UFC MMA Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Хабиб – Порье Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не провел открытую тренировку в преддверии UFC 242 и боя с Дастином Порье. Вместо занятия он пообщался с фанатами.

«Я пришел сюда не для тренировки, а чтобы поговорить с вами, ребята.

У меня с собой 4 футболки, кто задаст лучший вопрос – получит подарок», – сказал Хабиб в Абу-Даби.

После общения Хабиб подписал футболки и отдал болельщикам.

Хабиб и Порье тренируются в двух главных залах мира. У AKA и ATT жаркое противостояние

«Если мы встретимся с Конором, подеремся – 100 процентов». Даже спустя год Хабиб не успокоился

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