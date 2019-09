Хабиб отменил открытую тренировку перед UFC 242 и пообщался с фанатами

Чемпион UFC в легком весе не провел открытую тренировку в преддверии UFC 242 и боя с . Вместо занятия он пообщался с фанатами.

«Я пришел сюда не для тренировки, а чтобы поговорить с вами, ребята.

У меня с собой 4 футболки, кто задаст лучший вопрос – получит подарок», – сказал Хабиб в Абу-Даби.

После общения Хабиб подписал футболки и отдал болельщикам.

Khabib Nurmagomedov cancels open workout but gives fans plenty to cheer about at Yas Mall https://t.co/0Mm2Q1RKAm #UFC242 pic.twitter.com/8oaCZnImRx