Бетербиев нокаутировал Калайджича и сохранил титул IBF

Сегодня ночью в Стоктоне прошел бой за титул IBF в полутяжелом весе.

Чемпион из России Артур Бетербиев победил американца боснийского происхождения Радивойе Калайджича техническим нокаутом в пятом раунде.

На счету Бетербиева 14 побед в профи (все нокаутом). У Калайджича 24 победы и два поражения.

Это вторая защита Бетербиева. Он завоевал титул IBF в ноябре 2017 года.

The ref stops the fight after @ABeterbiev proves to be too much for Kalajdzic. The world champ retains his belt with a TKO victory!!