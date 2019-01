Хабиб – Диасу: «Ты прятался за охраной и убежал, трус. В тот вечер мы просто размазали вас»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и Нэйт Диас продолжают перепалку в твиттере. Хабиб опубликовал видео их потасовки в 2015 году на турнире WSOF.

«Ты прятался за охраной и убежал, трус. Это четко видно на видео. В тот вечер мы просто размазали вас, говнюк», – написал Нурмагомедов.

Нэйт Диас ответил: «Будь реалистом. Ты знаешь, что произошло. Смирись с этим».

Нэйт Диас – Хабибу: «Я дал тебе леща – ты и твоя команда ничего не сделали. Живите с этим, ссыкуны»

You was hiding behind security and ran away coward, it's clear on the video. We just smashed your team that night you punk