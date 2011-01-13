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    Хабиб – Диасу: «Ты прятался за охраной и убежал, трус. В тот вечер мы просто размазали вас»

    Теги UFC Нэйт Диас Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и Нэйт Диас продолжают перепалку в твиттере. Хабиб опубликовал видео их потасовки в 2015 году на турнире WSOF.

    «Ты прятался за охраной и убежал, трус. Это четко видно на видео. В тот вечер мы просто размазали вас, говнюк», – написал Нурмагомедов.

    Нэйт Диас ответил: «Будь реалистом. Ты знаешь, что произошло. Смирись с этим».

    Нэйт Диас – Хабибу: «Я дал тебе леща – ты и твоя команда ничего не сделали. Живите с этим, ссыкуны»

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