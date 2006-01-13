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    Нэйт Диас – Хабибу: «Я дал тебе леща – ты и твоя команда ничего не сделали. Живите с этим, ссыкуны»

    Теги UFC Нэйт Диас Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Боец UFC Нэйт Диас отреагировал на твит Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрегора.

    «Я дал тебе леща – ты и твоя команда ничего не сделали. Живите с этим, ссыкуны», – написал Диас.

    Конор Макгрегор написал гневный пост в инстаграме, в котором упрекнул Нурмагомедова в постоянных жалобах рефери во время их октябрьского боя и назвал Хабиба нищим. Хабиб в ответ опубликовал видео решающего болевого приема с подписью: «Ты будешь жить с этим позором всю жизнь, су...»

    В 2015 году братья Диасы устроили потасовку с Хабибом и его друзьями в зрительном зале на турнире WSOF в Лас-Вегасе. Конфликт продолжился в гостинице. 

    Конор снова наехал на Хабиба, а тот уничтожил его пятью словами

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