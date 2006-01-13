Нэйт Диас – Хабибу: «Я дал тебе леща – ты и твоя команда ничего не сделали. Живите с этим, ссыкуны»

Боец UFC Нэйт Диас отреагировал на твит Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрегора.

«Я дал тебе леща – ты и твоя команда ничего не сделали. Живите с этим, ссыкуны», – написал Диас.

Конор Макгрегор написал гневный пост в инстаграме, в котором упрекнул Нурмагомедова в постоянных жалобах рефери во время их октябрьского боя и назвал Хабиба нищим. Хабиб в ответ опубликовал видео решающего болевого приема с подписью: «Ты будешь жить с этим позором всю жизнь, су...»

В 2015 году братья Диасы устроили потасовку с Хабибом и его друзьями в зрительном зале на турнире WSOF в Лас-Вегасе. Конфликт продолжился в гостинице.

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