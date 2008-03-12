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    Менеджер Гассиева: «Уверен, ни со стороны Мурата, ни со стороны Усика не будет никаких политических заявлений»

    Теги Александр Усик Мурат Гассиев Юньер Дортикос

    Менеджер Мурата Гассиева Алексей Васильев поделился ожиданиями от предстоящего финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS)

    «Большой спорт вне политики. Уверен, ни со стороны Мурата, ни со стороны Усика не будет никаких политических заявлений. Мурат с большим уважением относится ко всем своим противникам, Александр не исключение. Даже в отношении Юньера Дортикоса, который наговорил много лишнего перед боем, Мурат совершил очень красивый жест», — цитирует Васильева «Известия».

    Напомним, что кубинец тяжело воспринял свое поражение и даже расплакался на пресс-конференции, но Мурат поддержал соперника и вернул ему пояс чемпиона WBA

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