Тайрон Вудли: Джонса отстранят до лета следующего года

Чемпион UFC в полусредней весовой категории Тайрон Вудли верит в невиновность Джона Джонса, который провалил допинг-тест в прошлом году. В феврале Джонс не смог объяснить на заседании Спортивной комиссии штата Калифорния каким образом в организм попал туринабол, но Вудли не видит смысла Джонсу принимать допинг.

«Он поставил себя в очень неудобное положение. Джон один из очень немногих бойцов, которые способны вернуться через год-два и продолжить доминировать, потому что он на голову выше любого конкурента, — сказал Вудли в интервью TMZ. — Вопрос в том, что предпримет USADA? Захотят ли его показательно наказать? Думаю, что ему дадут еще один год отстранения, и он сможет проводить бои с августа в следующем году. Жулик ли он? Он слишком одержим тренировками и целью стать лучшим. Я не вижу смысла ему принимать допинг, особенно перед боем с Кормье. Ему не нужно дополнительно наращивать мышечную массу для такого типа соперника».