Гегард Мусаси победил Александра Шлеменко

В Анкасвилле (США) прошло бойцовское шоу Bellator 185, главным событием которого стал поединок между Александром Шлеменко (Россия) и Гегардом Мусаси (Голландия/Армения).

После трех раундов боя судьи единогласным решением отдали победу Мусаси.

Отметим, что зрители в зале освистали решение судей.

