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    Оскар Де Ла Хойя: «Нахрен вас, Мэйвезер и МакГрегор. Вы оба не уважаете бокс»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Оскар Де Ла Хойя UFC Конор МакГрегор

    Промоутер Оскар Де Ла Хойя в очередной раз выразил неприязнь к проведению боя Флойда Мэйвезера против Конора МакГрегора.

    «НАХРЕН ВАС #МэйвезерvsМакГрегор ВЫ ОБА НЕ УВАЖАЕТЕ БОКС #КанелоГоловкин 16 сентября», – написал Де Ла Хойя в своем твиттере. Спустя некоторое время промоутер удалил твит, затем запостил его снова.

    «Какого хрена? Этот парень снова бухает и нюхает кокаин? #ОскарДеЛаАрум», – написал в ответ на это президент UFC Дэйна Уайт.

    Ранее Оскар призывал зрителей бойкотировать этот бой и покупать трансляцию поединка Геннадия Головкина против Сауля «Канело» Альвареса, который организовывает его компания Golden Boy Promotions.

    Де Ла Хойя проигрывал бой Мэйвезеру в 2007 году и был промоутеров нескольких его боев.

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