Оскар Де Ла Хойя: «Нахрен вас, Мэйвезер и МакГрегор. Вы оба не уважаете бокс»

Промоутер Оскар Де Ла Хойя в очередной раз выразил неприязнь к проведению боя Флойда Мэйвезера против Конора МакГрегора.

«НАХРЕН ВАС #МэйвезерvsМакГрегор ВЫ ОБА НЕ УВАЖАЕТЕ БОКС #КанелоГоловкин 16 сентября», – написал Де Ла Хойя в своем твиттере. Спустя некоторое время промоутер удалил твит, затем запостил его снова.

«Какого хрена? Этот парень снова бухает и нюхает кокаин? #ОскарДеЛаАрум», – написал в ответ на это президент UFC Дэйна Уайт.

FUCK YOU #MayweatherVsMcGregor BOTH OF YOU ARE DISRESPECTING THE SPORT OF BOXING #CaneloGGG Sept 16th https://t.co/SX1Co1Uuj8