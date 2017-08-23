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    Мэйвезер хочет поставить 5 млн долларов на свою победу над МакГрегором

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Известный специалист по спортивным ставкам Р.Д.Белл со ссылкой на «заслуживающий доверия источник в Вегасе» сообщил, что Флойд Мэйвезер всерьез раздумывает о том, чтобы поставить 5 миллионов долларов на свою победу над Конором МакГрегором.

    В настоящий момент Флойд является явным фаворитом в этом поединке. Коэффициент на победу Мэйвезера составляет 1.21, на победу МакГрегора – 5.6.

    Возможно, подобная ставка станет дополнительной мотивацией для Флойда.

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