Мэйвезер хочет поставить 5 млн долларов на свою победу над МакГрегором

Известный специалист по спортивным ставкам Р.Д.Белл со ссылкой на «заслуживающий доверия источник в Вегасе» сообщил, что Флойд Мэйвезер всерьез раздумывает о том, чтобы поставить 5 миллионов долларов на свою победу над Конором МакГрегором.

BREAKING – Trusted Vegas Source:

Mayweather seriously considering betting $5 MILLION on himself to beat McGregor!