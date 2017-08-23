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    Хабиб Нурмагомедов будет комментировать бой Мэйвезер – МакГрегор

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор

    Российский боец Хабиб Нурмагомедов будет комментатором боя чемпиона мира в пяти весах Флойда Мэйвезера против чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя TeleSport Digital Илью Рустамова.

    «Бой будут комментировать Хабиб Нурмагомедов и Роман Мазуров», – сообщил Рустамов.

    Он также отметил, что трансляции будут осуществляться на нескольких ресурсах, в том числе в социальной сети «ВКонтакте».

    Компания «Телеспорт» является эксклюзивным правообладателем трансляции боя в России.

    Также поединок покажет «Первый канал».

    Прямая трансляция на «Первом» начнется 27 августа в 7:00 по московскому времени.

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