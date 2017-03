Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) вызвал на ринг чемпиона UFC Конора МакГрегора.

«МакГрегор, черепашка-ниндзя Ломанчело ждет тебя на ринге. Я могу проверить тебя», – написал Ломаченко.

@TheNotoriousMMA NinjaTurtle Lomanchelo waiting for you in the ring.I can test you pic.twitter.com/tjD2LEJS8f