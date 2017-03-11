Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший объявил о возвращении на ринг ради поединка с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Я выхожу из отпуска ради боя с Макгрегором, — сказал Мэйвезер таблоиду The Sun. — И я больше не хочу слышать никаких оправданий от Конора касательно денег или его соглашения с UFC».

Мэйвезер сообщил, что подпишет контракт на бой и отправит его Макгрегору, призвав ирландца подписать соглашение, если он действительно хочет выйти на ринг против него.

Ранее Мэйвезер предложил ирландцу 15 млн долларов за бой без учета процента от дохода за продажи платных трансляций, но тот остался недоволен суммой и отказался. Макгрегор потребовал 100 млн.

Глава UFC Дэйна Уайт сначала предложил Макгрегору и Мэйуэзеру по 25 млн за бой, а получив отказ, выступил против проведения поединка. По его словам, бой не состоится до того момента, пока Макгрегор не отработает контракт с UFC на четыре боя.