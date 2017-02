Экс-боец UFC и актер Олег Тактаров отказался от роли жестокого сепаратиста, воюющего на юге Украины, о чем написал в своем аккаунте на фейсбуке.

«У меня сейчас как никогда туго с деньгами, но уже сказал нет этому «заманчивому предложению» из Голливуда:

Male, Russian, late 40s, Roman is the leader of a group of Russian Separatists, fighting in Ukraine with cunning and brutality. After massacring a peaceful Ukrainian village, Roman and his men go after the downed US planes and the trio of Navy officers who are trying to elude them.

(Мужчина. Русский. 45-50 лет. Роман – лидер группы российских сепаратистов, коварно и жестоко сражающихся на Украине. Жестоко уничтожив жителей мирной украинской деревни, Роман и его люди преследуют убегающих от них троих офицеров военно-морского флота со сбитого американского самолета – перевод Sports.ru).

Перевод нужен?

Или понятно, что Роман с дружками, русскими конечно, уничтожил мирную украинскую деревню, а потом сбил американский военный самолет, всех убил. Один остался и думаю всех нас должен замочить. Что-то подобное я уже видел.

PS. Надеюсь судьба мне пошлет другую работу, чтоб как-то помочь детям студентам, но играть это... Лучше голодать», – написал Тактаров.

Актер не уточнил название проекта, где ему предлагали роль. Ранее Тактаров не раз играл в голливудских фильмах гангстеров и военных российского происхождения.