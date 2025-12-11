0

Наталия Гарт: «У российских саночников есть шансы отобраться и побороться за медали на Олимпиаде в Италии»

Гарт считает, что российские саночники могут побороться за медали Олимпиады-2026.

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт считает, что российские саночники могут побороться за медали Олимпиады-2026.

С 18 по 20 декабря в американском Лейк-Плэсиде пройдет этап Кубка мира, где россияне смогут выступить в нейтральном статусе. 

«У наших саночников есть шансы отобраться и побороться за медали на Олимпиаде в Италии. Мы успели на первый сбор в Италии на олимпийской трассе, где проходили первые квалификационные заезды, перенесенные с Винтерберга. Сейчас мы поедем на этап Кубка мира в США. Скорее всего, на первый этап [в Парк-Сити] мы не успеем, но на второй [в Лейк-Плэсиде] точно должны попасть. Каким-то чудом делаем сейчас визы.

Как только получим визы, вылетаем в Америку. Нам уже одобрили визы. Команда находится в Астане и ждет, когда выдадут паспорта. Получаем паспорта, берем сани – и вперед! История с визами непростая, сейчас их очень сложно получить. Но эти проблемы уже кажутся мелкими для нас по сравнению с глобальными вещами, как победа в CAS и допуск шести наших саночников в нейтральном статусе.

Далее мы сделаем немецкие визы и полетим в Германию, где весь январь будут этапы Кубка мира. Надеюсь, что нам удастся отобраться на Олимпиаду», – сказала Гарт.

К отбору на Олимпиаду-2026 допущены шесть российских саночников в нейтральном статусе: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов, Матвей Пересторонин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
