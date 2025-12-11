Российские саночники пропустят этап Кубка мира в американском Парк-Сити, но выступят в Лейк-Плэсиде

Российские саночники выступят на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

Российские саночники не смогут выступить на этапе Кубка мира в американском Парк-Сити (11-13 декабря), но будут соревноваться на этапе в Лейк-Плэсиде (18-20 декабря).

Об этом сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт. Ранее спортсмены получили въездные визы в США.

«Благодаря слаженной работе команды наши спортсмены все же успеют на один из американских этапов Кубка мира. Визы одобрены, но спортсмены физически не успевают в США на ближайший этап в Парк-Сити.

Однако через неделю на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде мы планируем выступить. Команда федерации делает все, чтобы у спортсменов был шанс участвовать в олимпийской квалификации. Задача непростая, но мы работаем», – сказала Гарт.

К отбору на Олимпиаду-2026 допущены шесть российских саночников в нейтральном статусе: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов, Матвей Пересторонин.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.