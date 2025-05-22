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РУСАДА может оспорить решение суда по отмене дисквалификации бобслеистки Тамбовцевой

РУСАДА может оспорить решение суда по бобслеистке Тамбовцевой.

В октябре 2023 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Тамбовцеву на два года за нарушение антидопинговых правил на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Россиянка обратилась в Московский городской суд, который отказал ей в удовлетворении иска. В декабре Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил определение Мосгорсуда и отказал в признании на территории России решения CAS.

РУСАДА обратилось с кассацией по делу Тамбовцевой, но 15 мая 2025 года Второй кассационный суд общей юрисдикции города Москвы оставил обращение агентства без удовлетворения.

«На данный момент мы внимательно изучаем материалы. РУСАДА подключалось ко всем разбирательствам, которые были по делу данной спортсменки. Мы приходили в суд, участвовали во всех заседаниях. К сожалению, результат такой, как мы с вами видим.

Мы не согласны. Несмотря на то, что в наш адрес там были направлены ряд не очень приятных высказываний, РУСАДА выступает за объективность и честность. На данный момент мы изучаем, какие возможности есть по обжалованию этих решений», – рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Еще одна «чистая» спортсменка только в России – как Зубков! Попалась на допинге, но выиграла суд

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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