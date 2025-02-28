Решение о допуске российских саночников к отбору на Олимпиаду-2026 могут принять в июне

Решение о допуске российских саночников к отбору на Игры могут принять в июне.

Об этом сообщил советник президента Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

«У нас не прекращаются контакты с Международной федерацией санного спорта.

Решение по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях и, соответственно, отборочных стартах к Олимпийским играм 2026 года может быть принято только на конгрессе FIL. Он состоится в середине июня в Финляндии.

Согласно всем полученным нашей федерацией документам, проведение ранее июня дополнительного конгресса FIL пока не планируется», – сказал Тюрин.