«Мы в любой момент готовы включиться в работу по оформлению документов: только свистни, и у нас все будет». Гарт о возможном допуске российских саночников

В Федерации санного спорта России заявили, что готовы вернуться на мировую арену.

По информации шведского издания SVT, Международный олимпийский комитет (МОК) призывает зимние федерации, в частности по биатлону (IBU) и лыжному спорту (FIS), допустить российских спортсменов до квалификации на Игры-2026.

«Мы рады. Надеюсь, международные федерации прислушаются как можно скорее. Мы пока никакой официальной информации не получали – ни от МОК, ни от Международной федерации санного спорт (FIL).

Мы в любой момент готовы включиться в работу по оформлению необходимых документов: только свистни, и у нас все будет. Дай бог, эти новости подтвердятся на официальном уровне», – сказала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт .

МОК призывает федерации зимних видов допустить россиян и белорусов до квалификации к Олимпиаде-2026 (SVT)