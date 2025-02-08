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Сани. Чемпионат мира. Лангенхан и Таубиц, Эгле и Кипп, Орламюндер и Губиц одержали победы

Стали известны победители чемпионата мира-2025 по санному спорту.

Соревнования проходят с 6 по 9 февраля в Уистлере.

Санный спорт 

Чемпионат мира-2025

Уистлер, Канада

Мужчины, одиночки

2:20 мск (9 февраля)

Мужчины, двойки

1. Ханнес Орламюндер – Пауль Губиц (Германия) – 1.16,538

2. Мартиньш Ботс – Робертс Плуме (Латвия) – 0,102

3. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт (Германия) – 0,133

Женщины, одиночки

1. Юлия Таубиц (Германия) – 1.17,206

2. Мерле Фребель (Германия) – 0,041

3. Эмили Суини (США) – 0,043

Женщины, двойки

1. Селина Эгле – Лара Кипп (Австрия) – 1.17.724

2. Джессика Дегенхардт – Шайенн Розенталь (Германия) – 0,029

3. Даяна Айтбергер – Магдалена Мачина (Германия) – 0,060

Микст, одиночки

1. Макс Лангенхан / Юлия Таубиц (Германия) – 1.22,354

2. Джонатан Густафсон / Эмили Суини (США) – 0,095

3. Давид Гляйршер /  Мадлен Эгле (Австрия) – 0,324

Микст, двойки

1. Томас Штой – Вольфганг Киндл / Селина Эгле – Лара Кипп (Австрия) – 1.22,894

2. Ханнес Орламюндер – Пауль Губиц / Даяна Айтбергер – Магдалена Мачина (Германия) – 0,018

3. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт / Джессика Дегенхардт – Шайенн Розенталь (Германия) – 0,097

Эстафета

4.00 мск (9 февраля)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
чемпионат мира по санному спорту
Санный спорт
результаты
logoсборная Германии жен
logoсборная США жен
Юлия Таубиц
Эмили Суини
Тобиас Вендль
Мерле Фребель
Мартиньш Ботс
Тобиас Арльт
logoсборная Латвии
Робертс Плуме
logoсборная Германии
Пауль Губиц
Ханнес Орламюндер
сборная Австрии жен
Джессика Дегенхардт
Шайенн Розенталь
Даяна Айтбергер
Магдалена Мачина
Селина Эгле
Лара Кипп
logoВольфганг Киндл
Томас Штой
Макс Лангенхан
logoсборная Австрии
Мадлен Эгле
Давид Гляйршер
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