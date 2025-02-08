Сани. Чемпионат мира. Лангенхан и Таубиц, Эгле и Кипп, Орламюндер и Губиц одержали победы
Соревнования проходят с 6 по 9 февраля в Уистлере.
Санный спорт
Уистлер, Канада
Мужчины, одиночки
2:20 мск (9 февраля)
Мужчины, двойки
1. Ханнес Орламюндер – Пауль Губиц (Германия) – 1.16,538
2. Мартиньш Ботс – Робертс Плуме (Латвия) – 0,102
3. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт (Германия) – 0,133
Женщины, одиночки
1. Юлия Таубиц (Германия) – 1.17,206
2. Мерле Фребель (Германия) – 0,041
3. Эмили Суини (США) – 0,043
Женщины, двойки
1. Селина Эгле – Лара Кипп (Австрия) – 1.17.724
2. Джессика Дегенхардт – Шайенн Розенталь (Германия) – 0,029
3. Даяна Айтбергер – Магдалена Мачина (Германия) – 0,060
Микст, одиночки
1. Макс Лангенхан / Юлия Таубиц (Германия) – 1.22,354
2. Джонатан Густафсон / Эмили Суини (США) – 0,095
3. Давид Гляйршер / Мадлен Эгле (Австрия) – 0,324
Микст, двойки
1. Томас Штой – Вольфганг Киндл / Селина Эгле – Лара Кипп (Австрия) – 1.22,894
2. Ханнес Орламюндер – Пауль Губиц / Даяна Айтбергер – Магдалена Мачина (Германия) – 0,018
3. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт / Джессика Дегенхардт – Шайенн Розенталь (Германия) – 0,097
Эстафета
4.00 мск (9 февраля)
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