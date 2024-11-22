«Обсудили перспективы и развитие «зимней Формулы-1». Дегтярев провел встречу с главой Федерации бобслея России
«Провел встречу с президентом Федерации бобслея России Анатолием Пеговым. Обсудили перспективы и развитие этого вида спорта – «зимней Формулы-1».
Бобслей – сложный технический вид спорта, требующий серьезных затрат. Это и современные болиды, и сложные инженерные сооружения.
При этом география российского бобслея и скелетона весьма обширна. Этот вид спорта культивируют в 16 регионах – от Краснодарского края до Иркутской области. Лидеры – Москва и Московская область, Красноярский и Краснодарский края.
В силу технических особенностей бобслей и скелетон «привязаны» к трассе «Санки», построенной к Олимпийским играм в Сочи. Она позволяет полностью обеспечивать российский календарь соревнований. Это чемпионат и Кубок России, Спартакиада сильнейших, Всероссийские соревнования, Спартакиада школьников.
Расширить ареал соревнований помогают новые форматы. Прежде всего это боб-старты и скелетон-старты. Серия летних турниров в этой дисциплине проходит в городе Павловске Воронежской области и Парамоново Московской области.
В декабре 2023 года при содействии Минспорта сборная России выезжала на сбор на олимпийскую трассу в Пекин, чтобы попробовать себя в других условиях. Результаты тестов, которые проводились сразу после этапа Кубка мира, показали, что наши спортсмены могли быть среди сильнейших в мире.
Анатолий Сергеевич доложил, что федерация налаживает сотрудничество с учеными: бобслей и скелетон – уникальные виды спорта, где мускульная сила сочетается с техническим прогрессом. А ледовые трассы выступают полигоном для тестирования аэродинамических свойств и разных достижений в области материаловедения, которые применимы в сферах технологий двойного назначения.
Сегодня наработки IT-индустрии используются и в школе пилотов, что становится привлекательным для нашей молодежи», – написал в своем телеграм-канале министр спорта РФ Дегтярев.
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