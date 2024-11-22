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«Обсудили перспективы и развитие «зимней Формулы-1». Дегтярев провел встречу с главой Федерации бобслея России

Михаил Дегтярев обсудил развитие бобслея с главой федерации по этому виду спорта.

«Провел встречу с президентом Федерации бобслея России Анатолием Пеговым. Обсудили перспективы и развитие этого вида спорта – «зимней Формулы-1».

Бобслей – сложный технический вид спорта, требующий серьезных затрат. Это и современные болиды, и сложные инженерные сооружения.

При этом география российского бобслея и скелетона весьма обширна. Этот вид спорта культивируют в 16 регионах – от Краснодарского края до Иркутской области. Лидеры – Москва и Московская область, Красноярский и Краснодарский края.

В силу технических особенностей бобслей и скелетон «привязаны» к трассе «Санки», построенной к Олимпийским играм в Сочи. Она позволяет полностью обеспечивать российский календарь соревнований. Это чемпионат и Кубок России, Спартакиада сильнейших, Всероссийские соревнования, Спартакиада школьников.

Расширить ареал соревнований помогают новые форматы. Прежде всего это боб-старты и скелетон-старты. Серия летних турниров в этой дисциплине проходит в городе Павловске Воронежской области и Парамоново Московской области.

В декабре 2023 года при содействии Минспорта сборная России выезжала на сбор на олимпийскую трассу в Пекин, чтобы попробовать себя в других условиях. Результаты тестов, которые проводились сразу после этапа Кубка мира, показали, что наши спортсмены могли быть среди сильнейших в мире.

Анатолий Сергеевич доложил, что федерация налаживает сотрудничество с учеными: бобслей и скелетон – уникальные виды спорта, где мускульная сила сочетается с техническим прогрессом. А ледовые трассы выступают полигоном для тестирования аэродинамических свойств и разных достижений в области материаловедения, которые применимы в сферах технологий двойного назначения.

Сегодня наработки IT-индустрии используются и в школе пилотов, что становится привлекательным для нашей молодежи», – написал в своем телеграм-канале министр спорта РФ Дегтярев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Анатолий Пегов
ФБСР (Федерация бобслея России)
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
Скелетон
бобслей
чемпионат России по бобслею и скелетону
logoСпартакиада
Кубок мира по бобслею и скелетону
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