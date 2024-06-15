Роман Репилов: «Решение FIL продлить отстранение россиян никак не отразится на уровне моей мотивации прогрессировать дальше»

Саночник Роман Репилов высказался о продлении отстранения россиян.

«Решение FIL продлить отстранение россиян никак не отразится на уровне моей мотивации прогрессировать дальше.

Это никак не влияет на мою работу над санями, на тренировки. Главное, чтобы у нас все нормально в своей стране было, а все такие решения, принимаемые за ее пределами, меня мало интересуют.

Мы делаем свою работу, готовимся, а там как будет, так и будет», – сказал трехкратный чемпион мира по санному спорту.