Роман Репилов: «Решение FIL продлить отстранение россиян никак не отразится на уровне моей мотивации прогрессировать дальше»

Теги Санный спорт сборная России (сани) FIL Роман Репилов Бобслей/сани/скелетон

Саночник Роман Репилов высказался о продлении отстранения россиян.

«Решение FIL продлить отстранение россиян никак не отразится на уровне моей мотивации прогрессировать дальше.

Это никак не влияет на мою работу над санями, на тренировки. Главное, чтобы у нас все нормально в своей стране было, а все такие решения, принимаемые за ее пределами, меня мало интересуют.

Мы делаем свою работу, готовимся, а там как будет, так и будет», – сказал трехкратный чемпион мира по санному спорту. 

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