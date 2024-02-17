Зубков о Сочи-2014: «Наши Олимпийские игры признаны лучшими в истории спортсменами всех стран, которые были в России»

Александр Зубков назвал Сочи-2014 лучшими Олимпийскими играми.

– На вашем счету – пять Олимпиад. Если отбросить фактор домашнего Сочи, какие игры были лучшими в плане атмосферы, личных ощущений, организации?

– Однозначно Сочи. Наши Олимпийские игры признаны лучшими в истории спортсменами всех стран, которые были в России.

– Каждый увез из Сочи сувениры и воспоминания. Что вам спустя 10 лет напоминает об этих Играх?

– Эмоции, которые я получил после двоек и четверок. Мурашки по всему телу до сих пор, когда вспоминаешь те гонки. Что касается сувениров — то традиционные мишки, чебурашки.

– Золотые медали по-прежнему сияют?

– Лежат дома со всеми достойными медалями, которые я завоевал за все 30 лет спортивной карьеры.

– Что значат для вас Игры-2014?

– Это заключительный этап моей спортивной карьеры – жирная точка, пик достижений, к которым я шел в спорте. И завершение карьеры получилось ярким и запоминающимся, о большем и не мог мечтать, – сказал бывший бобслеист Зубков.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Зубков выиграл два золота в бобслее, но Международный олимпийский комитет (МОК) в 2017-м лишил его этих наград за нарушение антидопинговых правил. В 2018-м Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил дисквалификацию Зубкова, но при этом Мосгорсуд признал его невиновным, разрешив сохранить титулы и льготы.

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