Зубков о Сочи-2014: «Наши Олимпийские игры признаны лучшими в истории спортсменами всех стран, которые были в России»

Теги Сочи-2014 Олимпийская сборная России Александр Зубков сборная России (бобслей) бобслей Бобслей/сани/скелетон

Александр Зубков назвал Сочи-2014 лучшими Олимпийскими играми.

– На вашем счету – пять Олимпиад. Если отбросить фактор домашнего Сочи, какие игры были лучшими в плане атмосферы, личных ощущений, организации?

– Однозначно Сочи. Наши Олимпийские игры признаны лучшими в истории спортсменами всех стран, которые были в России.

– Каждый увез из Сочи сувениры и воспоминания. Что вам спустя 10 лет напоминает об этих Играх?

– Эмоции, которые я получил после двоек и четверок. Мурашки по всему телу до сих пор, когда вспоминаешь те гонки. Что касается сувениров — то традиционные мишки, чебурашки.

– Золотые медали по-прежнему сияют?

– Лежат дома со всеми достойными медалями, которые я завоевал за все 30 лет спортивной карьеры.

– Что значат для вас Игры-2014?

– Это заключительный этап моей спортивной карьеры – жирная точка, пик достижений, к которым я шел в спорте. И завершение карьеры получилось ярким и запоминающимся, о большем и не мог мечтать, – сказал бывший бобслеист Зубков.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Зубков выиграл два золота в бобслее, но Международный олимпийский комитет (МОК) в 2017-м лишил его этих наград за нарушение антидопинговых правил. В 2018-м Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил дисквалификацию Зубкова, но при этом Мосгорсуд признал его невиновным, разрешив сохранить титулы и льготы.

Александр Зубков: первый олимпийский чемпион – только на территории России

А кто выиграл Олимпиаду в Сочи? Под вопросом одно наше золото – оно все и решит

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хаха. Олимпийский чемпион по решению Басманного суда)) самого неподкупного и честного в мире))
+36
-2
+34
Истории, действительно, были те ещё. До сих пор расхлёбываем, и испанский стыд пробирает. И ты один из действующих лиц.
+16
-2
+14
Чтобы признать "лучшими в истории" надо тогда присутствовать на всех остальных, чтобы сравнить объективно. В противном случае это просто бессмысленный штамп. Самая дорогая в истории (зима в субтропиках) - возможно. Самая позорная по последствиям для организаторов - точно.
+11
-1
+10
Наивеличайшее событие в истории солнечной системы.
+8
0
+8
Знатно миру пустили пыль в глаза конечно, что тогда, что в 2018
+9
-2
+7
Вроде хотят наковырять чем гордиться, но вынимают типа, который ассоцитируется с позором.
+9
-2
+7
Пьер де Кубертен так и сказал! Лучшие игры в Сочи!
+5
0
+5
Были признаны всеми спортсменами мира «лучшими на территории Российской Федерации»
+5
-1
+4
а тебя нужно на кол за допинг
+3
0
+3
Ответ marchellinos
Другие страны не такие? Посмотрите что становится со многими объектами после олимпиады. Везде есть свои плюсы и минусы.
Другие страны не тратят 50 миллиардов долларов на зимние олимпийские игры. Сравните сколько потратили в Канаде и в Южной Корее.
+3
0
+3
Надоели
+4
-1
+3
По распишу бюджета токмо и по подмене анализов, чтоб скрыть госпрограмму по допингу
+1
0
+1
Сегодня он дежурный лизун
+1
0
+1
"Всяк кулик своё болото хвалит"
0
0
0
Это политес
0
0
0
Давайте больше допингистов спросим 🤡
0
0
0
Ответ Bzz Pvz
Комментарий скрыт
А можно любить гарлфренд президента?
+2
-2
0
Ответ Bzz Pvz
Комментарий скрыт
сейчас это даже не троллинг
+1
-1
0
Ответ Bzz Pvz
Можно любить маму президента за то, что родила такого великого человека
Так подруга помогает ему оставаться таким бодрым и еще много сроков страну вперед вести.
0
0
0
Ответ Savarona25
Чтобы признать "лучшими в истории" надо тогда присутствовать на всех остальных, чтобы сравнить объективно. В противном случае это просто бессмысленный штамп. Самая дорогая в истории (зима в субтропиках) - возможно. Самая позорная по последствиям для организаторов - точно.
китайская сильно дороже была
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий