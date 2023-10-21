Бронзовый призер Сочи-2014 в скелетоне Елена Никитина завершила карьеру
Бронзовый призер Олимпийских игр Сочи-2014 в скелетоне Елена Никитина завершила спортивную карьеру в 30 лет.
Об этом сообщил старший тренер сборной России Денис Алимов.
– Могу официально заявить, что вчера я написал заявление об отчислении Елены Никитиной. Она свою карьеру закончила.
– Как так получилось?
– Она у нас в московской школе числилась. Как понимаете, у каждого есть спортивный график, планы какие‑то определенные. Мы весной с ней встречались и обсудили наши дальнейшие действия. Договорились, что она выходит из сборной команды России, но остается в Москве.
– На зарплате в регионе?
– Да, мы договорились, что она летом будет самостоятельно тренироваться, а зимой появится на лед. Но так как каждый спортсмен два раза в год проходит УМО, 6‑го числа у нее вышел срок, а она не явилась и не прошла обследование, – заявил Алимов.
Никитина также является обладателем Кубка мира по скелетону, трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира и четырехкратной чемпионкой Европы. Тренер отметил, что сейчас она находится не в России.
– Ее нет в России.
– Вы на связи?
– Да. Я с ней был на связи. Она сказала, что готова закончить карьеру.
– А чем она занимается?
– Не знаю. Для меня это загадка, – сказал Алимов.
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