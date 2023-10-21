Бронзовый призер Сочи-2014 в скелетоне Елена Никитина завершила карьеру

Бронзовый призер Олимпийских игр Сочи-2014 в скелетоне Елена Никитина завершила спортивную карьеру в 30 лет.

Об этом сообщил старший тренер сборной России Денис Алимов.

– Могу официально заявить, что вчера я написал заявление об отчислении Елены Никитиной. Она свою карьеру закончила.

– Как так получилось?

– Она у нас в московской школе числилась. Как понимаете, у каждого есть спортивный график, планы какие‑то определенные. Мы весной с ней встречались и обсудили наши дальнейшие действия. Договорились, что она выходит из сборной команды России, но остается в Москве.

– На зарплате в регионе?

– Да, мы договорились, что она летом будет самостоятельно тренироваться, а зимой появится на лед. Но так как каждый спортсмен два раза в год проходит УМО, 6‑го числа у нее вышел срок, а она не явилась и не прошла обследование, – заявил Алимов.

Никитина также является обладателем Кубка мира по скелетону, трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира и четырехкратной чемпионкой Европы. Тренер отметил, что сейчас она находится не в России.

– Ее нет в России.

– Вы на связи?

– Да. Я с ней был на связи. Она сказала, что готова закончить карьеру.

– А чем она занимается?

– Не знаю. Для меня это загадка, – сказал Алимов.