Саночник Репилов о недопуске россиян: «На Кубке мира тухляк. Одну из топовых стран отстранили и радуются, что их никто не накажет»

Теги Кубок мира по бобслею и скелетону Санный спорт сборная России (сани) Роман Репилов Спорт-Экспресс Бобслей/сани/скелетон

Роман Репилов высказался о недопуске россиян к международным соревнованиям

— Следил ли ты за Кубком мира?

— Да, конечно. За каждым стартом. Смотрел, чтобы понять, кто и в какую сторону работает, какие новые технологии, какие решения в санях использует. У меня память телефона забита фотографиями. Смотрю, что делают конкуренты. Здесь, кстати, у нас есть преимущество. Мы за ними можем смотреть, а они за нами нет. Я этим пользуюсь.

— Общаешься ли с кем-то из иностранцев?

— Нет. Я в соцсети захожу раз в два месяца. Многие же наши конкуренты постят фотографии. Захожу, что посмотреть, есть ли у них какие-то полезные снимки для нас. Но ни с кем не общаюсь. В конце февраля прошлого года звонил ребятам (не буду говорить кому): «Если нужна помощь, то приезжайте ко мне. Я помогу». Потом оказалось, что эти же ребята написали всякие петиции, чтобы нас отстранили. Поэтому закрыл соцсети и понял, что нет смысла с ними общаться. На этом все закончилось.

— Многое ли потерял Кубок мира без нас?

— Конечно. У них там вообще тухляк, если честно. Все те же люди, все те же места занимают весь год. Никакого разнообразия практически не было. В некоторых дисциплинах не хватало людей. Должно было быть 30-32, а выступало 28-29. У двоек половина не приехала на заокеанские Кубки мира. Вообще семь двоек было.

Наш вид спорта должен меньше всего в этих движениях участвовать. Потому что у нас узкоспециализированный спорт, где люди долгое время учатся по этим трассам вообще проезжать на таких скоростях. Конкуренция плотная — тысячные доли секунды. А они берут и одну из топовых стран отстраняют и радуются, что их никто не накажет за это. Кубок мира стал тоскливым.

Очень внимательно смотрел чемпионат мира. Я же действующий чемпион мира и до сих пор себя таковым чувствую. В Оберхофе же сейчас не выступал как действующий чемпион. Они взяли и просто эту маечку разыграли. Теперь катается в ней австрияк один. Такие циркачи. Буду говорить на их языке: фейковые чемпионы, – сказал Репилов. 

«Я ехал на Олимпиаду выступать за страну, а страна меня неправильно поняла». Интервью Романа Репилова – он выиграл в санях все, кроме Игр

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25 комментариев

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Зубы Дзюбы
Ответ Pikachu Pikachu
Напомните-ка мне, сколько эти монстры взяли медалей на прошлогодней олимпиаде. А так, в санном спорте в целом не очень большое разнообразие стран
Ну отрицать что наши там задают тон глупо. Иванова есть для начала
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sergey para
Репилов а ты поставил свечку за упакой души Владлена Татарского
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Russ Ivan
Ответ Pikachu Pikachu
Ну да, оказывается, вести себя как обиженка - это спокойный, взвешенный подход
Попробуй прочитать интервью...
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BeastI666I
ватники по всей стране: да! Россия! Путин президент мира!
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Бобынин
Рома, так ты давно в этой позе. В чем проблема то?
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barsuk611
Ответ Валерий Питерский
Да понятно, что Америку нельзя привлечь к ответственности. В этом направлении мы пока мало что достигли, но работаем..
результаты работы на лицо!
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Alestern
Без участия России - Величайшей спортивной Державы - весь, так называемый мировой спорт теперь стал фейковым..
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Serge Vendino
Ответ imaxim
Бронза Ивановой и 4 место в эстафете. Всего было 3 комплекта
А двойки? 4 комплекта по идее
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Валерий Питерский
Да понятно, что Америку нельзя привлечь к ответственности. В этом направлении мы пока мало что достигли, но работаем..
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alwes
Наказанный рассуждает о наказании тех, кто его наказал, ещё и угрожает, ты вообще никто, и звать никак, тухнешь на болотах, страна перевёртышь. Как после таких слов они представляют своё возвращание, а главное зачем, если весь мир против вас.
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-2
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Luk Dem
Ответ колючий ёжик
Уважение к другим так и прёт... Странно, что "те же ребята петицию об отстранении" подписали?! С чего это они? Как же бесят наши спортсмены, которые винят другие страны (чаще всего именно страны), обвиняя тех в страшных грехах - а именно дисквалификации российских спортсменов (точнее скорее российской сборной). Но при этом от этих же спортсменов не услышишь критики в адрес родной страны, которая творит куда большие преступления. Эгоизм и лицемерие... Не понимаю, как за таких персонажей вообще можно болеть?! Да, они выдающиеся спортсмены, но я болею не за каждого выдающегося спортсмена. А болеть за них только из-за паспорта - ну такое себе... Как личности они весьма неприятные люди, неслучайно они в дальнейшем идут в политику, в Думу.
Твои слова, твой гнев не имеют значения. Эта ситуация показывает, что мы очень слабая страна. Именно Запад управляет всеми важнейшими сферами жизни в мире. И мы можем только гнев писать в интернете, что никто не слушает. С нами даже разговаривать больше не хотят, говорят об Украине с Китаем.
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brig_Mercury
А у нас были тв-трансляции санного спорта и бобслея с российских этапов в этом году и конце прошлого? В упор не помню.
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Константин Сапрыкин
Ответ Pikachu Pikachu
Ну да, оказывается, вести себя как обиженка - это спокойный, взвешенный подход
наверное человеку который напишет кляузу чтобы тебя уволили руку подашь и за стол пригласишь?))
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колючий ёжик
Уважение к другим так и прёт... Странно, что "те же ребята петицию об отстранении" подписали?! С чего это они?

Как же бесят наши спортсмены, которые винят другие страны (чаще всего именно страны), обвиняя тех в страшных грехах - а именно дисквалификации российских спортсменов (точнее скорее российской сборной). Но при этом от этих же спортсменов не услышишь критики в адрес родной страны, которая творит куда большие преступления. Эгоизм и лицемерие... Не понимаю, как за таких персонажей вообще можно болеть?! Да, они выдающиеся спортсмены, но я болею не за каждого выдающегося спортсмена. А болеть за них только из-за паспорта - ну такое себе... Как личности они весьма неприятные люди, неслучайно они в дальнейшем идут в политику, в Думу.
+5
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imaxim
Ответ Pikachu Pikachu
Напомните-ка мне, сколько эти монстры взяли медалей на прошлогодней олимпиаде. А так, в санном спорте в целом не очень большое разнообразие стран
Бронза Ивановой и 4 место в эстафете. Всего было 3 комплекта
+5
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Евгений Соболев
Ему надо забыть за за кубок и прочии миры!)
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Mak-v
Сейчас как на телефоне за всеми соперниками насмотрится, а потом всех как накажет. Хорошая тактика
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Заборостроитель
Фейковое чемпионство без якоря на санях
+5
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Pikachu Pikachu
Ответ Russ Ivan
Спокойный, взвешенный подход. И про гнилое нутро европейцев всё по делу...
Ну да, оказывается, вести себя как обиженка - это спокойный, взвешенный подход
+5
-6
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Pikachu Pikachu
Напомните-ка мне, сколько эти монстры взяли медалей на прошлогодней олимпиаде.
А так, в санном спорте в целом не очень большое разнообразие стран
+28
-2
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VictorVallecano
"В некоторых дисциплинах не хватало людей. Должно было быть 30-32, а выступало 28-29."

О да, вот это потери!
+34
-7
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Russ Ivan
Спокойный, взвешенный подход. И про гнилое нутро европейцев всё по делу...
+5
-12
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Vladislav Subbotin
Ответ fd6gtd8k77
Да нет, чувак.Это у вас тухляк.
че же ты тут забыл?
+6
-8
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fd6gtd8k77
Да нет, чувак.Это у вас тухляк.
+23
-11
+12
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Grishgeorgov
Да без нас вообще никуда. Главное почаще повторять, иначе самовнушение не так хорошо работает.
+8
-10
-2
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