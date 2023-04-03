Саночник Репилов о недопуске россиян: «На Кубке мира тухляк. Одну из топовых стран отстранили и радуются, что их никто не накажет»
Роман Репилов высказался о недопуске россиян к международным соревнованиям
— Следил ли ты за Кубком мира?
— Да, конечно. За каждым стартом. Смотрел, чтобы понять, кто и в какую сторону работает, какие новые технологии, какие решения в санях использует. У меня память телефона забита фотографиями. Смотрю, что делают конкуренты. Здесь, кстати, у нас есть преимущество. Мы за ними можем смотреть, а они за нами нет. Я этим пользуюсь.
— Общаешься ли с кем-то из иностранцев?
— Нет. Я в соцсети захожу раз в два месяца. Многие же наши конкуренты постят фотографии. Захожу, что посмотреть, есть ли у них какие-то полезные снимки для нас. Но ни с кем не общаюсь. В конце февраля прошлого года звонил ребятам (не буду говорить кому): «Если нужна помощь, то приезжайте ко мне. Я помогу». Потом оказалось, что эти же ребята написали всякие петиции, чтобы нас отстранили. Поэтому закрыл соцсети и понял, что нет смысла с ними общаться. На этом все закончилось.
— Многое ли потерял Кубок мира без нас?
— Конечно. У них там вообще тухляк, если честно. Все те же люди, все те же места занимают весь год. Никакого разнообразия практически не было. В некоторых дисциплинах не хватало людей. Должно было быть 30-32, а выступало 28-29. У двоек половина не приехала на заокеанские Кубки мира. Вообще семь двоек было.
Наш вид спорта должен меньше всего в этих движениях участвовать. Потому что у нас узкоспециализированный спорт, где люди долгое время учатся по этим трассам вообще проезжать на таких скоростях. Конкуренция плотная — тысячные доли секунды. А они берут и одну из топовых стран отстраняют и радуются, что их никто не накажет за это. Кубок мира стал тоскливым.
Очень внимательно смотрел чемпионат мира. Я же действующий чемпион мира и до сих пор себя таковым чувствую. В Оберхофе же сейчас не выступал как действующий чемпион. Они взяли и просто эту маечку разыграли. Теперь катается в ней австрияк один. Такие циркачи. Буду говорить на их языке: фейковые чемпионы, – сказал Репилов.
«Я ехал на Олимпиаду выступать за страну, а страна меня неправильно поняла». Интервью Романа Репилова – он выиграл в санях все, кроме Игр
Как же бесят наши спортсмены, которые винят другие страны (чаще всего именно страны), обвиняя тех в страшных грехах - а именно дисквалификации российских спортсменов (точнее скорее российской сборной). Но при этом от этих же спортсменов не услышишь критики в адрес родной страны, которая творит куда большие преступления. Эгоизм и лицемерие... Не понимаю, как за таких персонажей вообще можно болеть?! Да, они выдающиеся спортсмены, но я болею не за каждого выдающегося спортсмена. А болеть за них только из-за паспорта - ну такое себе... Как личности они весьма неприятные люди, неслучайно они в дальнейшем идут в политику, в Думу.
А так, в санном спорте в целом не очень большое разнообразие стран
О да, вот это потери!