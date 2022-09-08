Три представителя России вошли в состав комитетов Международной федерации бобслея и скелетона

Три представителя России вошли в состав комитетов и групп Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

«Исполком Международной федерации бобслея и скелетона на своем последнем заседании проголосовал и утвердил состав всех международных комиссий .

Все три представителя России, выдвинутые нашей федерацией, были избраны.

Сергей Пархоменко стал членом комитета по паралимпийскому спорту, тренер национальной команды по скелетону Дирк Матшенц – материально-технического комитета по скелетону, а вице-президент федерации Елена Аникина, включена в рабочую группу по вопросам гендерного равенства», – сказал Пегов.