Главу ФССР Наталию Гарт не переизбрали в исполком Международной федерации санного спорта

Теги Санный спорт ФССР FIL Наталия Гарт Бобслей/сани/скелетон

Главу Федерации санного спорта России (ФССР) Наталию Гарт не переизбрали в исполнительный комитет Международной федерации санного спорта (FIL). 

«Меня не переизбрали в новый исполком FIL. Но это, в принципе, было ожидаемо. Грустно это все, но никакой катастрофы нет, сосредоточу все свои силы на развитии санного спорта дома, в России. А придет время, мы снова вернемся в международную федерацию более сильными», – сказала Гарт.

«Никого из наших представителей в комитеты и комиссии FIL на этот раз не избрали. Но это было все ожидаемо, как и в случае со мной. Хотя раньше у нас в рабочих органах FIL было восемь человек», – добавила глава ФССР.

Гарт была членом исполкома FIL с 2014 года.

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