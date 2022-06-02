Международная федерация бобслея и скелетона рассмотрит апелляцию на отстранение сборной России 7 июня

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 7 июня рассмотрит дело об отстранении российских спортсменов.

Об этом сообщила глава Федерации бобслея России Елена Аникина. 2 марта IBSF приостановила членство России до июля 2022 года.

«Первое, предварительное слушание назначено на 7 июня. Мы будем участвовать в нем удаленно, также будут приглашены наши юристы и от IBSF. Ни у кого нет понимания того, сколько слушаний должно пройти до вынесения решения по нашей апелляции, но я очень надеюсь, что еще в июне оно будет принято

Трибунал планировал провести первое слушание вообще без нас, о его дате проведения мы были уведомлены за два дня до начала. Федерация бобслея России выступила с решительным протестом, после чего заседание перенесли на 7 июня с заверением, что без участия российской стороны никакие слушания проводиться не будут.

Мы очень рассчитываем, что трибунал IBSF примет нашу сторону, иначе не подавали бы эту апелляцию. Нам крайне важно, чтобы российские спортсмены могли продолжать выступления на международных стартах и получили заработанные призовые за прошлые сезоны, чтобы наша федерация была восстановлена в правах.

Да и вообще хочется понять, на основании чего было принято это странное решение о санкциях в отношении нас», – сказала Аникина.