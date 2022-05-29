Бобслеист Алексей Лаптев: «Цель на 100-метровке – приблизиться к рекорду России, а потом и выбежать из 10 секунд. В течение пары лет это возможно»

Бобслеист Алексей Лаптев рассказал о своих целях в легкой атлетике и желании выиграть олимпийское золото в бобслее.

На командном чемпионате России в Сочи спортсмен занял 8-е место на 100-метровке с результатом 10,69.

– А у меня цель такая: успешно выступать в легкой атлетике и в бобслее. Ну а что? И там и там крайне важна скорость. Буду прогрессировать на 100 метров, будет все хорошо и на эстакаде. Вот, правда, пока тяжеловато на дорожке. Ангиной болел.

Чемпионат России в бобслее у нас был в марте, не набеган. Плюс вес в новом виде набрал. А когда ты больше 100 килограммов, бежать тяжеловато. Но к середине сезона подскину, разгонюсь. В призах на чемпионате России быть должен. Для этого нужно бежать хотя бы 10,30.

– В легкой атлетике семь лет железный занавес. А в бобслее вы с ходу начали гонять на этапы Кубка мира. Стало шоком?

– Выступать внутри и выходить на арену с лучшими в мире – абсолютно другой экспириенс. Просто несопоставимо.

– Может, вам с легкоатлетами и собрать спринтерскую банду и найти туда пилота?

– А мы так и хотим! У нас уже есть Александр Ефимов – многократный чемпион России на 200 метров. Он был запасным в Пекине. Поэтому осталось найти третьего. И у тренеров есть такой план. Сейчас в бобслее актуальна не столько сила, сколько скорость.

– Вы сейчас одновременно в списках сборной в бобслее и в легкой атлетике?

– Да. Но что это дает?

– Наверное, двойную зарплату.

– А вот нет. В легкой ничего не платят. Знаете, какое отношение к нам в моем регионе? Они здесь даже тренера, Владимира Ясникова, не записали. А когда узнали о переходе в бобслей, просто перестали пускать в манеж.

– Что за регион?

– Свердловская область. Нас просто гнобили, звонили, чтобы никуда не пускали.

– А в чем смысл?

– Вот и я не пойму. Сейчас приносим пользу региону на командном чемпионате России, говорил бы слова благодарности, а не вот это все. Наоборот же, круто, что спортсмен выступает на Олимпиаде, а потом еще закрывает вид на легкой атлетике.

Но у нас до нее совсем нет дела. Как только закрыли международные старты, закрыли и интерес к легкой атлетике. Все загнулось. Ни зарплат, ни поддержки. Никому ничего не надо.

– Ваша глобальная цель – поменять 10 секунд?

– Да, сначала приблизиться к рекорду России – 10,10, – а потом и выбежать из 10 секунд. Это будет не сразу, но в течение пары лет возможно. Спасибо бобслею, который поддерживает этим мои начинания. К сожалению, в легкой атлетике меня так не поддерживают. Даже на сборы не берут.

– Какие перспективы в бобслее?

– Все мысли об Олимпиаде-2026.

– Троечка?

– Желательно золото, – сказал Лаптев.