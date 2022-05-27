Бобслеист Алексей Лаптев пробежит 100-метровку на командном чемпионате России по легкой атлетике

Теги Мемориал братьев Знаменских сборная России (бобслей) командный чемпионат России Алексей Лаптев Легкая атлетика

Бобслеист Алексей Лаптев выступит на командном чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет в Сочи 28-29 мая.

«Чемпион России по бобслею Алексей Лаптев побежит 100-метровку на командном чемпионате России в Сочи. Он также планирует бежать спринт в начале июня на Мемориале Знаменских в Москве.

Вскоре после этого Алексей отправится на сбор, где начнет подготовку к сезону в составе национальной бобслейной команды», – сообщила тренер спортсмена Анна Макарова.

Лаптев участвовал в Олимпийских играх-2022 в Пекине. Вместе с Ростиславом Гайтюкевичем он занял восьмое место в экипажах-двойках, а также показал седьмой результат в соревнованиях четверок – там он выступал вместе с Гайтюкевичем, а также с Михаилом Мордасовым и Павлом Травкиным.

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