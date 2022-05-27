Бобслеист Алексей Лаптев пробежит 100-метровку на командном чемпионате России по легкой атлетике

Бобслеист Алексей Лаптев выступит на командном чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет в Сочи 28-29 мая.

«Чемпион России по бобслею Алексей Лаптев побежит 100-метровку на командном чемпионате России в Сочи. Он также планирует бежать спринт в начале июня на Мемориале Знаменских в Москве.

Вскоре после этого Алексей отправится на сбор, где начнет подготовку к сезону в составе национальной бобслейной команды», – сообщила тренер спортсмена Анна Макарова.

Лаптев участвовал в Олимпийских играх-2022 в Пекине. Вместе с Ростиславом Гайтюкевичем он занял восьмое место в экипажах-двойках, а также показал седьмой результат в соревнованиях четверок – там он выступал вместе с Гайтюкевичем, а также с Михаилом Мордасовым и Павлом Травкиным.