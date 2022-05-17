Трехкратный олимпийский чемпион по санному спорту Йоханнес Людвиг завершил карьеру

Трехкратный олимпийский чемпион по санному спорту из Германии Йоханнес Людвиг объявил о завершении карьеры.

«С 6 лет моя жизнь в основном была посвящена санному спорту. И так было почти каждый день на протяжении последних 30 лет. Спорт вынуждал идти на значительные жертвы, в том числе это касалось семьи.

Я с нетерпением жду нового этапа своей жизни. В профессиональном плане важную роль будет играть моя дальнейшая карьера в полиции.

Но пока что я сосредоточусь на семье. С нетерпением жду лета и возможности провести время со своими детьми, которым приходилось так долго не видеться со мной», – сказал 36-летний спортсмен.

Людвиг завоевал два золота на Олимпиаде-2022 в Пекине – в индивидуальных соревнованиях и эстафете. Еще одну эстафетную победу он одержал на Играх-2018 в Пхенчхане