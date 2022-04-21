Александр Зубков не будет баллотироваться на пост главы Федерации бобслея России

Бывший российский бобслеист Александр Зубков не будет баллотироваться на пост президента Федерации бобслея России.

Отчетно-выборная конференция организации состоится в мае. Зубков уже возглавлял федерацию с 2016 по 2019 год.

«У меня нет желания выдвигать свою кандидатуру на должность президента Федерации бобслея России. Я уже поработал на этом посту и показал свою работу. Я сделал свой анализ и принял такое решение. «Я не входил в тренерский штаб сборной России, поэтому не считаю себя вправе оценивать работу руководства федерации», – сказал Зубков.

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