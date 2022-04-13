Александр Третьяков: «Уже два сезона не выплачивали призовые. Я смирился с тем, что их не увижу»

Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков заявил, что в течение двух сезонов не получает призовые от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Ранее стало известно, что IBSF решила не выплачивать деньги российским спортсменам из-за долгов национальной федерации, а также из-за последующего отстранения сборных.

«Да, уже два сезона не выплачивали призовые. Понятно, что у нас суммы небольшие, но все равно получить какой-то бонус приятно, а тут в течение двух сезонов постоянно что-то происходит, есть такой момент.

Точно не знаю, сколько я заработал, около 5 тысяч евро за два года. Я о них не думаю, уже как-то смирился с тем, что их не увижу, живу дальше», – сказал Третьяков.

«Не было выплат ни в этом, ни в прошлом сезоне. Не понимаю, почему спортсмены страдают». Бобслеистка Сергеева об отсутствии призовых от международной федерации