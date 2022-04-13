Трегубов об отсутствии призовых от IBSF: «Надежды нет, учитывая то, что творится сейчас в мире. В судах больше потратишь средств, чем тебе выплатят»

Российский скелетонист Никита Трегубов заявил, что не рассчитывает получить призовые по итогам выступления в сезоне.

Ранее стало известно, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) решила не выплачивать деньги российским спортсменам из-за долгов национальной федерации, а также из-за последующего отстранения сборных.

«Надежды даже и нет, учитывая то, что творится сейчас в мире, мы же отстранены международной федерацией. Мы выступали на соревнованиях, должны по идее [получить], до начала лета обычно выплачивали, посмотрим, как сейчас будет.

С кем судиться, с международной федерацией? В судах больше потратишь средств, чем тебе выплатят.

Размер призовых, которые не выплатила Международная федерация бобслея и скелетона, точно не скажу. Да, такая проблема есть, но, как она решается, неизвестно.

За прошлый год, наверное, уже ничего не выплатят, думаю, это так. Иностранцам выплатили, а нам почему-то не выплатили», – сказал Трегубов.

«Не было выплат ни в этом, ни в прошлом сезоне. Не понимаю, почему спортсмены страдают». Бобслеистка Сергеева об отсутствии призовых от международной федерации